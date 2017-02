Schramberg Im Jahr weit mehr als 100 000 Kilometer unterwegs

Er bietet einschließlich des Fahrers Platz für acht Personen. Damit können künftig Werkstatt-Beschäftigte und Bewohner des Antonio-Maurer-Hauses in der Vinzenz-Erath-Straße in Waldmössingen zu Arztbesuchen, Fördermaßnahmen und Veranstaltungen chauffiert werden. Die formelle Übergabe erfolgte in einer kleinen Feierstunde in der Erlebnisgaststätte "Zum Frieder". Geißler begrüßte zahlreiche Firmenvertreter und bedankte sich für die großzügige Spende. Insgesamt 35 Unternehmen, quer Beet durch alle Branchen, hätten dies mit ihrem sozialen Beitrag ermöglicht. Vom Bäcker zum Bauhandwerker über Steuerkanzleien bis hin zur Gastronomie sei alles vertreten. Und die Spender kämen aus der gesamten Region und nicht nur aus einem speziellen Ort, stelle er dankbar fest. Nur durch solche Spenden könne die Lebenshilfe ihren vielfältigen Auftrag bewältigen.

Die Fahrzeuge der Lebenshilfe für die Beförderung von Menschen mit Handicap leisteten weit über 100 000 Kilometer und müssten von Zeit zu Zeit ersetzt werden. Auch die Angestellten hätten mitgefiebert, das Auto in Betrieb zu nehmen. "Mal sehen, wie lange das Fahrzeug gänzlich unbeschädigt bleibt", schmunzelte Geißler bei der Überreichung der Urkunde an die Firmen. Nachdem das Werbefahrzeug von innen und außen begutachtet wurde, erfolgte im "Frieder" bei kaltem Büfett eine Gesprächsrunde im lockeren Rahmen.