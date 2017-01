Schramberg Im Gespräch mit den Betroffenen

Nachdem der SPD-Ortsverein Schramberg im Dezember gemeinsam mit der Fraktionsgemeinschaft SPD/Buntspecht und der politischen Vereinigung Buntspecht einen politischen Samstagnachmittag veranstaltet hatte, gab es nun ein Gespräch mit Cathrine Dold als Vorsitzende des Gesamtelternbeirates der Kindergärten, dem Gesamtelternbeiratsvorsitzenden der Schulen, Antonino Rizzo, und seiner Stellvertreterin Susanne Trost sowie dem Handels- und Gewerbeverein Schramberg, vertreten durch Tanja Sum (HGV) und der Initiative Talstadtcampus, die durch Sabine Haas und Jessica Müller repräsentiert wurde.

Beim politischen Samstagnachmittag im Dezember saßen der städtische Fachbereichsleiter Berthold Kammerer sowie die Schulleiter Udo Trost (Erhard-Junghans-Schule), Gerhard Nöhre (Grund- und Werkrealschule Sulgen) und Axel Rombach (Berufliche Schulen Schramberg-Sulgen) mit am Tisch.

"Es ist uns wichtig, Ihre Argumente zu hören und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen", machte Fraktionsvorsitzende Tanja Witkowski gegenüber Eltern, HGV und Initiative deutlich. Sie informierte zu Beginn des Treffens über die sechs, bereits in der Einwohnerversammlung vorgestellten und in der Machbarkeitsstudie untersuchten Standort-Varianten, davon jeweils drei im Tal und drei auf dem Sulgen. Schnell wurde in der Diskussion deutlich, dass jede der möglichen Lösungen Vor- und Nachteile mit sich bringt. Wichtig waren allen Teilnehmer gute und attraktive Schulen. Dass man sich mit der Entscheidung als Gemeinderat nicht gerade leicht tut, räumte Mirko Witkowski ein: "Am Ende geht es darum, wo wir das bessere schulische Angebot realisieren können." Einigkeit bestand darin, dass die Erhard-Junghans-Schule an einem Standort zusammengeführt werden muss. Wie dies alles finanziert werden kann, wird die Stadtverwaltung demnächst dem Gemeinderat vorstellen.