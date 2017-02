Schramberg Ichbe als Freibadalternative

Schramberg-Tennenbronn. Gildemeisterin Helga Wölk winkte gut aufgelegt den Zuschauern zu. Die heimischen Zünfte beteiligten sich mit einer großen Anzahl an Maskenträgern.

Toll trieben es die Kappelgeister, vor denen sich so manches Mädchen in acht nehmen musste, denn auf der Straße wälzen war angesagt. Die Ichbe-Hexen seiften in ihrem mitgeführten Leiterwagen so manchen Zuschauer mit Papierschnipseln ein. Zwei Berneck-Teufel flößten dem einen oder anderen gehörigen Respekt ein. Höllenfeuer erzeugten die Ricke Hexa aus Betzweiler-Wälde. Sie nebelten die Zuschauer grün ein.

Die Eichbacher nahmen mit ihrem Wagen das Freibad gehörig auf die Schippe. Zu lesen war: "Das Geld ist knapp, das Bad ist klein. Darum springen wir in d’ Ichbe rein", oder: "Ist das Becken richtig klein, geht sogar mehr in Peters Milchtank rein", und: "Der Sommer wird heiß und wir müssen schwitzen, solange Sie noch immer in Schramberg sitzen". Im Anhänger war ein Pool mit Wasser und darin tauchten sie immer wieder ein oder bespritzten die Zuschauer mit einer Fontäne aus dem Wasserschlauch.