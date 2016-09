Schramberg Ich möchte ein Schwarzwälder werden

Schramberg-Tennenbronn. Am Dienstag, 4. Oktober, erhält der Jurist seine Ernennungsurkunde zum Beamten der Stadt Schramberg und wird dann bis Ende des Jahres gründlich von Klaus Köser eingearbeitet. Dieser geht 2017 in Ruhestand (wir berichteten). Erst dann wird Heidemann auch offiziell sein Nachfolger und der neue Ortsvorsteher von Tennenbronn.

Beruflich scheint der Antritt des Mosbachers durchgeplant zu sein, privat lief es nicht ganz so glatt. Obwohl er sich seit seiner Wahl im Juli intensiv um eine Wohnung in Tennenbronn bemüht habe, sei er nicht fündig geworden. Dies bedeutet für Heidemann, dass er nächste Woche provisorisch seine Koffer erst einmal in einem Hotelzimmer oder vielleicht auch im Ferienpark abstellen wird. Heidemann arbeitete bislang zu 50 Prozent als Verwaltungsjurist und zu 50 Prozent als Trainer und Betreuer, er könne als Höchstleistungssportler zahlreiche Erfolge aufweisen – in welchem Bereich? "Das behalte ich lieber für mich." Heidemann möchte als "weißes Blatt Papier" nach Tennenbronn kommen. Nur soviel verrät der 42-Jährige: "Ich bin immer noch sehr sportlich und werde Tennenbronn gerne zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden." Denn bislang kann er nur mit Bestimmtheit sagen, dass er sich für seine Zukunft "einen schönen Flecken Erde" ausgesucht habe. "Ich möchte erst einmal alles auf mich wirken lassen."

Mit der Kommunalpolitik habe er, so erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung, bislang nur "indirekt" zu tun gehabt. Darin sieht er aber kein Problem – als Ortsvorsteher sei er quasi das Bindeglied zwischen Tennenbronn und Schramberg und vertrete die Interessen des Stadtteils. Sein persönlicher Plan sei es, in Tennenbronn irgendwann einmal in den Ruhestand zu gehen – "ich bin gekommen, um zu bleiben".