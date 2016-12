Schramberg "Ich fühle mich diskriminiert"

SBG reagiert und mahnt Niederflurbuseinsatz beim Linienbetreiber an

Die SBG reagierte auf die Beschwerde mit einer Entschuldigung und versicherte, beim verantwortlichen Busunternehmen aus einem Nachbarort den Einsatz eines Niederflurbusses für den Regelbetrieb gefordert zu haben. Als Entschädigung wurde Gerstenberger ein Verzehrgutschein für ein Café im Wert von 3,50 Euro angeboten. "Den habe ich aus Gewissensgründen abgelehnt."

Die Geschichte wiederholt sich für den Rollstuhlfahrer am 7. Dezember. Er wartet zusammen mit seinem Assistenten am Busbahnhof Schramberg auf den Niederflurbus um 16.40 Uhr nach Rottweil. Was vorfährt ist ein Reisebus. Und diesmal weigert sich der Busfahrer, den Kofferraum für den Rollstuhl zu öffnen. "Ich wurde nicht befördert", ärgert sich Gerstenberger. "Dies verstößt meiner Meinung nach gegen das Beförderungsgesetz."

Auch Markus Jehle, Niederlassungsleiter der SBG in Villingen, bedauert, dass Gerstenberger nicht befördert wurde. "In der Regel klappt der Einsatz der Niederflurbusse", betont er auf Nachfrage. Allerdings sei eine 100-prozentige Gewährleistung nicht möglich. Falle ein Niederflurbus kurzfristig aus, käme auch schon mal ein Hochbodenbus zum Einsatz – wie an jenem 7. Dezember. Um zu klären, ob auch wirklich gemäß Fahrplan ein Niederflurbus im Einsatz ist, könnten Kunden sich an das Schramberger Kundencenter wenden.

Bis 2022 müssten die Busunternehmen komplett auf "Niederflurigkeit" umstellen, so Jehle. Das heißt, dass dann alle im öffentlichen Nahverkehr eingesetzten Busse für die Beförderung von Rollstuhl-, Rollatorfahrern und Kinderwagen ausgestattet sein sollten. Bis dahin müssen Menschen mit Gehbehinderung aber wohl immer wieder damit rechnen, dass ihre Beförderung bereits an der Haltestelle endet.