Schramberg "Ich bin immer noch ein ehrgeiziger Mensch"

Hannawald: "Im Erzgebirge war das Skispringen die Sportart Nummer eins, vor Fußball. Ich konnte mir nie etwas Spannenderes als Skispringen vorstellen. Aber der Erfolg kommt nicht vom Sofasitzen, egal ob in der ehemaligen DDR oder in der Bundesrepublik. Man brauchte eine strenge Linie, um Erfolg zu haben. Ich wollte das aber nicht anders und lernte schon früh, diszipliniert zu sein. Das kommt mir heute zugute."

Schlipf zielte auf das Karriereende ab und fragte, was er gemacht habe, als es ihm zu viel wurde. "Ich hatte immer Hochs und Tiefs, mein Körper bekam seine Auszeiten. Aber irgendwann kamen eine gewisse Unruhe und öfters Zweifel in mir auf. Körperliche Überforderung und Müdigkeit im Kopf, das kannte man damals noch nicht. Deshalb sagten die Ärzte immer, alles sei in Ordnung. Ich war heilfroh, als es endlich raus war, was ich hatte. Ich habe dann einen Weg gefunden, mit dem die Medien zufrieden waren und ich meine Ruhe fand. Ich bin immer noch ein ehrgeiziger Mensch, egal was ich tue. Aber ich habe gelernt, mit der Sache so umzugehen, dass es Spaß bereitet."

Eine Frau aus dem Publikum stellte die Frage, ob er mit Medikamenten behandelt wurde. "Anfangs in der Klinik habe ich Medikamente gebraucht, um schlafen zu können. Ich versuchte immer, ohne sie auszukommen. Das ist mir gelungen, aber es hat auch einen Rückfall gegeben. So bald mir es wieder ein wenig besser ging, habe ich sie abgesetzt", versicherte Hannawald, der hinterher einer wartenden Menge Autogrammkarten schrieb und mit ihnen ins Gespräch kam.