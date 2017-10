Schramberg "Ich bin gerne Schwabe"

Norbert Eilts ist in Schramberg kein Unbekannter. Sein Wilhelm-Busch-Abend ist noch in guter Erinnerung. Das Besondere an den Aufführungen der Stuttgarter Bühne "Dein Theater": Die Schauspieler schreiben ihre Stücke selbst. Bei diesem Auftritt stammte die neu aufgelegte Textfassung von Norbert Eilts und Hans Rasch. Passend zu den Textpassagen ertönten aus dem Lautsprecher die entsprechenden Lieder.

Im Gegensatz zum Streifzug durch Leben und Werk eines einzelnen Künstlers ging es diesmal um Schlaglichter auf kauzige Schwabenpersönlichkeiten, die er unter der Rubrik "Spinner, Mörder, Sonderlinge" zusammenfasste. Außer einem "Unstern" zählte er sie trotz vieler skurriler Spezialitäten zu den vergessenen Sternen seiner Heimat.

Im ersten Teil aber stellte er sich, seine Familie und Verwandtschaft und seine Heimatstadt in Wort und Bild bis ins Detail vor. So erfuhren die Zuschauer, dass der bekennende Schwabe auch preußische Wurzeln und neben Backnang durch die Herkunft seiner Mutter auch Bezüge nach Berlin hat. Dennoch sieht er sich eindeutig in Schwaben beheimatet, auf das er in einem unglaublich rasanten Aufzählen der großen Tüftler, Firmengründer, Dichter und Denker und ihrer Schöpfungen ein eloquentes Loblied sang. Da fehlte fast gar nichts, von den Fischer-Dübeln über die Fischer-Chöre bis zur Relativitätstheorie des Ulmer Physikers Albert Einstein. Auch Erfindungen der schwäbischen Küche wie Herrgotts-Bscheißerle oder Ochsamaulsalat wurden gewürdigt und die Einrichtung der "Kehrwoch" sogar als "Musterbeispiel praktischer Nächstenliebe" gedeutet, indem man seinen Mitbewohnern "den Weg bereitet".