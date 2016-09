Schramberg "Ich bin da gern reingegangen"

"Denkmal Mensch"

Stadtarchivar Carsten Kohlmann nannte den kürzlichen Besuch von Staatssekretärin Kathrin Schütz in der "Perle der Architekturgeschichte" ein sehr erfreuliches Erlebnis. Sie informierte sich über eines der momentan bedeutendsten Projekte der Denkmalpflege in Baden-Württemberg (wir berichteten). Obwohl der markante Terrassenbau das bekannteste Gebäude der Uhrenfabrik Junghans ist, gibt es teilweise nur wenig Informationen, da viele Firmenunterlagen im Laufe der Zeit leider verloren gegangen sind. Mit Zeitzeugenbefragungen versucht das Stadtarchiv auch das "Denkmal Mensch" mehr als bisher in den Blick zu nehmen. Stadtarchivar Kohlmann ging ausführlich auf die Geschichte von zwei anwesenden Zeitzeugen ein, Regina Nagel und Robert Abt. Detailliert beschrieb er den Werdegang der beiden während den Arbeitsjahren in den Terrassen. "Ich bin gern da reingegangen, es war mein Zuhause", war die Aussage von Nagel dazu. Weitere namentlich genannte Zeitzeugen waren Franz Braun und Rita Hug, deren Erinnerungen ebenfalls ausführlich beschrieben wurden. Bei Junghans galten die Terrassenbauer als Elite.

Zeitliche Abläufe

Kohlmann verstand es, die damaligen Arbeitsverhältnisse mit vielen Informationen anzureichern. Von den Anfängen der "TU" (Taschenuhrenfabrik) bis zum fast leeren Gebäude Anfang der 1980-Jahre wusste der Stadtarchivar eine Vielfalt von Informationen zur Uhrenherstellung, Terrassen-Belegungen, zeitlichen Abläufen und technischen Entwicklungen interessant verpackt an das Publikum zu bringen. Der Tod der mechanischen Uhr bei Junghans war auch der Tod des Terrassenbaus.

Der stellvertretende Vorsitzende des Museum- und Geschichtsverein Schramberg, Hans Haaser, bedankte sich bei Oberbürgermeister Herzog für die Eröffnung der Ausstellung und bei Stadtarchivar Kohlmann für das ausführliche und interessante Referat, was mit anhaltendem Applaus bestätigt wurde. Die Besucher konnten dann auf eigene Faust noch das Gebäude erkunden.