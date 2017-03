Schramberg Hunde-Trio in Südstadt unterwegs

Seit rund einer Woche tauchen sie an verschiedenen Stellen in der Südstadt auf. Wie uns eine Leserin berichtet, handle es sich um einen älteren Schäferhund-Mix (grau-schwarz), einen Border-Collie-Mix (hellbraun) und einen kleineren braun gefeckten Bullterrier. Sie selbst sei beim Spaziergang mit ihrem Vierbeiner am Wochenende von den drei Streunern überrascht worden.

Der Schäferhund-Mix sei aggressiv auf sie zugegangen, sodass die Frau ihren Rucksack nach ihm warf. Sie und auch Nachbarn hätten darauf hin die Polizei verständigt. Auch beim Tierschutzverein Schramberg hat man schon von dem Trio gehört, berichtet Vorsitzender Claudio Di Simio auf Anfrage. Er weist darauf hin, dass man sich bei einer Begegnung mit den Hunden möglichst ruhig verhalten solle. Wegrennen könnte die Vierbeiner provozieren.

Wer die Tiere zu Gesicht bekommt, soll sich umgehend beim Tierschutz unter Telefon 0175/5 62 69 69 melden.