Schramberg Hüttenzauber und Skiausfahrt

Schramberg-Tennenbronn. Von Freitag, 20. Januar, bis Sonntag, 22. Januar, verbringen die Skifreunde Tennenbronn ihr alljährliches Hüttenwochenende in Damüls im Bömerthaus. Auch hierzu laden sie alle Wintersportler ein. Die Anreise in die Selbstversorgerhütte erfolgt flexibel mit Privatautos. Die Organisation liegt in der Hand von Tobias Ginter, der unter Telefon 0176/99 80 64 44 Anmeldungen entgegen nimmt oder Fragen beantwortet.