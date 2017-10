Schramberg Hündin Elsa "macht einen auf Empfangsdame"

In der Villa Junghans ist die gebürtige Rottweilerin schon lange keine Unbekannte mehr, seit diesem Konzert sogar per Du mit dem Inhaber, Michael Weisser. "Es ist immer wieder schön hier zu sein", sagt sie. Begleitet wurde Haigis von der Gitarristin Ina Boo, die für die stimmigen Gegenparts zu deren 12-saitiger Gitarre sorgte. Beide Musikerin bewiesen im harmonischen Zusammenspiel großes Können und wahres Musikgefühl. Seit den achtziger Jahren steht Anne Haigis für einen künstlerisch und qualitativ hohen Standard in der hiesigen Musikszene. Auf ihrem neuen Live-Album "15 Companions" kombiniert die Vollblutmusikerin ihre eigenen Hits wie mit Titeln anderer bekannter Musiker wie etwa "No Man’s Land" von Tony Carey.

Bei stimmungsvollem Kerzenlicht lauschte das Publikum gespannt einfühlsamen Balladen ebenso wie impulsiven Rocknummern und klatschte begeistert den Takt mit. Auf Wunsch der Chefin des Hauses hatte Haigis mehrere deutsche Songs im Gepäck wie etwa "Kind der Sterne" oder "Nacht aus Glas" von Trude Herr. Ihre Frage, ob solche Lieder nicht allzu melancholisch seien, verneinten die Zuhörer einstimmig und ließen sich von Haigis mitreißender Stimmkraft verzaubern.

Als ständiger liebevoller Begleiter und Ehrengast durfte natürlich Hündin Elsa nicht fehlen. Haigis bezeichnete sich selbst als Übermutter für ihren Hund und erzählte die sich kürzlich ereignete Anekdote eines Tierarztbesuchs in St. Georgen. Sie habe den wahnsinnig attraktiven Tierarzt zu ihrem Konzert eingeladen, dieser hätte jedoch leider ablehnen müssen, da er Bereitschaft hatte. Ihre besorgte Nachfrage, ob sie ihn in dem Fall auch noch spät in der Nacht wegen Elsa stören dürfe, verneinte er jedoch. "Ich dachte, der hatte Bereitschaft", lachte Ina und das Publikum stimmte mit ein. Elsa, wieder wohlauf, begrüßte freudig ihre Hundemama auf der Bühne und beschnupperte die anwesenden Gäste, bevor sie sich wieder an den Eingang legte und "einen auf Empfangsdame machte."