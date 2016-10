Schramberg. Nach einem Messerangriff auf einen 25-jährigen Mann am Samstagabend in der Schramberger Innenstadt ermittelt das Polizeirevier Schramberg gegen den noch unbekannten Täter wegen gefährlicher Körperverletzung. Bei einer tätlichen Auseinandersetzung, deren genauer Verlauf noch unklar ist, stach der Kontrahent dem 25-Jährigen mit einem Messer in den Unterarm. Die Stichwunde musste im Krankenhaus genäht werden. Der Verletzte stand unter erheblicher Alkoholeinwirkung, was die bisherigen Ermittlungen der Polizei erschwerte. Um Klarheit zu bekommen, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Bereich zwischen Schloss, Schuhgeschäft Deichmann und der Gaststätte Steige 9 Zeuge einer handgreiflichen Streiterei wurde, an der möglicherweise ein Horror-Clown beteiligt war, wird gebeten, sich umgehend beim Polizeirevier Schramberg unter Telefon 07422/2 70 10 zu melden.