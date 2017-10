Schramberg "Hoochie Coochie Trash ’a’ Billy"

"The Psychonauts" bringen seit Herbst 2009 mit ihrem ureigenen "Hoochie Coochie Trash ’a’ Billy"-Sound jeden Saal zum Beben. Ihre explosive Mischung aus 50’s Rockabilly, 60’s Garage Trash, 70’s Punk und 80’s Psychobilly klingt, als ob sie "from outer space" kommt. Tatsächlich aber kommen "The Psychonauts" aus Basel und haben sich nach den Patienten des Basler LSD-Entdeckers Albert Hofmann benannt.

Schon bald nach der Bandgründung spielte das Trio zusammen mit Psychobilly-Legenden wie The Meteors, Demented Are Go, Mad Sin, The Frantic Flintstones und vielen anderen.

Tremendous T. (Vox/Guitar), Caruso (Bass) und Oily (Drums) sind alle seit vielen Jahren in der Szene tätig und wissen was Sache ist. Entsprechend überzeugend ist ihr Live-Programm, welches überwiegend aus Eigenkompositionen besteht und durch ein paar Coverversionen von Rockabilly Klassikern – ganz im eigenwilligen Stil interpretiert - ergänzt wird. Ab der ersten Sekunde lassen "The Psychonauts" ihren groovy, gravy „Hoochie Coochie Trash ’a’ Billy Stomp“ auf das Publikum los, frei nach dem Motto: Das Konzert beginnt gegen 21 Uhr. Der Eintritt beträgt sieben Euro.