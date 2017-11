Schramberg Homophobie und Antisemitismus weit verbreitet

Peter Schimak, der die Referentin für die Veranstalter Pax Christi Schramberg und den SPD-Ortsverein begrüßte, erläuterte das Motto "Streit" der diesjährigen Friedensdekade. Es geht um ein Streiten für eine zivile Streitkultur und gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit. Asli Kücük vom Team "meX" der Landeszentrale für politische Bildung zeigte die Hintergründe von rechtspopulitischen Parolen auf. Dabei handle es sich nicht nur um Randpositionen, wenn Homophobie und Antisemitismus geäußert würden und Flüchtlinge als Langzeitarbeitlose diffamiert werden. Solche Strömungen werden heute in die Mitte der Gesellschaft immer mehr salonfähig. Kücük verwies auch auf die Scharnierfunktion, die rechtspopulistische Positionen zu extrem rechten Gruppierungen hätten. Vor allem die "Identitären" eine rechtsradikale Organisation, die auch vom Verfassungschutz beobacht werde, zeige sich äußerlich so, dass sie von Ökos und anderen alternativen Formen zunächst kaum zu unterschieden sei.

In einem letzten Schritt erarbeitete Asli Kücük mit den Teilnehmern konkrete Schritte in der Auseinandersetzung anhand eines Videos mit Demonstranten eines Pegida-Aufmarsches. Wichtig sei es die Wut und Aggression, die sich in oft hasserfüllten Parolen zeige, als etwas zu erkennen, was mit der Lebenswelt von Menschen in Verbindung stehe. Hier sei es wichtig nachzufragen und eine Verbindung herzustellen. Nachfragen nach konkreten Beispielen könne hilfreich sein.

Wenn sich aber zeige, dass es keine Basis für ein Gespräch gebe, sei es auch durchaus berechtigt, deutlich zu machen, dass ein Gespräch so keinen Sinn mache.