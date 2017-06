Schramberg Hoffnung auf Frieden in sehr unruhigen Zeiten

Am Schützenplatz hatte die Kolpingsfamilie einen Blütenteppich mit einer fliegenden Taube dekoriert. Die Taube stehe für die Hoffnung auf Frieden in einer sehr unruhigen Zeit, so Vikar Meinrad Hermann. Mit den Klängen der Stadtmusik zogen die Gläubigen durch die Fußgängerzone zum Kirchplatz vor "St. Maria". Vor den Stufen der Kirche hatten die Ministranten einen runden Blütenteppich ausgelegt, auffallend ganz ohne gelbe Blüten, aber mit dem Spruch "Wähle das Leben". Im Glauben habe man die Auswahl, aus der Fülle des Lebens sich für eine Perspektive zu entscheiden. Man könne also Prioritäten setzen für das eigene Leben. Kinder sangen vom lustigen Leben in ihrem Kindergarten und die Kommunion-Kinder lasen ihre Fürbitten für ein friedvolles Miteinander. Es sei in diesen Tagen sehr schwierig gewesen, bunte Blüten zu finden, weil die meisten Wiesen bereits abgemäht waren, erklärte ein Sammler die recht kleinen Blütenteppiche an den beiden Stationen.