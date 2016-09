Schramberg Hoffnung auf baldige Lösung

Schramberg. "Wir wollen in der Verwaltung verankert sein. Nicht mehr und nicht weniger", brachte es Alexandra Zink-Colacicco in der jüngsten Sitzung des Frauenbeirats auf den Punkt. Seit dem Weggang von Antje Wiedmann-Bornschein (wir berichteten) fehlt dem Frauenbeirat nämlich das Bindeglied zur Verwaltung. Barbara Kunst sagte, dass der Frauenbeirat, der seit 1993 existiert, in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden möchte. "Wir hoffen, dass dies auch im Rahmen der Neustrukturierung des Juks3 in naher Zukunft geregelt werden kann."

Über eine Wiederbesetzung sei noch nicht entschieden, da der Erhalt des Stellenanteils von 20 Prozent einer Vollzeitstelle im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zur Prüfung anstehe, hieß es in der Sitzung des Verwaltungsausschusses. Dort stellte die Vorsitzende ihren Tätigkeitsbericht vor. Die Gremien sicherten ihr Unterstützung zu, man wolle eine Lösung finden, so der Tenor. Berthold Kammerer, Fachbereichsleiter Kultur und Soziales, meint auf Anfrage, dass er mit einer Entscheidung bis Ende des Jahres rechne.

Erste Anlaufstelle