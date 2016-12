Schramberg Hippie-Zeit im Zodiak

Zurück in die Flower-Power-Zeit mit heulender, kratzender und kreischender Gitarre von Bernhard Justus, der alle Varianten ausspielte, bei seinen Soli auch das Concerto de Aranjuez anspielte und dann die US-Hymne à la Jimi Hendrix rausheulen ließ. "Hey Joe" und "Purple Haze" lebten mit den Improvisationen auf, Rory Gallagher röhrte sein "Slumming Angel", gleich danach gab es "Sympathy for the Devil" oder "Wild Thing" von den "Pretty Things" – die gute alte Rock-Zeit war wieder lebendig mit einem Schlagzeuger (Sven Lück), der seinen Emotionen freien Schlag verlieh und mit Peter Baumgartner am Bass, der ein Gerüst um die Soli aufbaute.

Mit "Down by the River" gab es etwas Entspannung mit Neil Young oder zur Guru-Phase der Beatles – die Hippies waren wieder im Zodiak, leider nicht sehr viele.