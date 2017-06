Schramberg Hilflose Jungvögel erst mal beobachten

Raus aus der Gefahrenzone

Auch das Fliegen will gelernt sein und gerade die ersten Flugversuche sind sehr anstrengend und gehen oft erst einmal daneben. So sind "Bruchpiloten", die ungewollt eine Bauchlandung am Boden gemacht haben, keine Seltenheit. Deshalb müssen sich die Jungvögel zwischen den einzelnen Flugetappen auch immer wieder erst erholen und können nicht gleich wegfliegen, wenn sich Menschen nähern.

Claudio Di Simio, Vorsitzender des Tierschutzvereins Schramberg, rät deshalb: "Werden junge – noch nicht richtig flugfähige – Vögel außerhalb eines Nestes angetroffen, sollte zunächst geklärt werden, ob das zugehörige Nest in der näheren Umgebung zu finden ist. Der Vogel kann dann dorthin zurückgesetzt werden. Hat der Vogel bereits fast sein volles Gefieder, handelt es sich vermutlich um einen ›Fluganfänger‹. Am besten bringt man ihn aus der Gefahrenzone von Fahrzeugen, Katzen und Fußgängern beispielsweise in ein nahe gelegenes Gebüsch in Sicherheit und lässt ihn dort in Ruhe. Im Gegensatz zu Säugern stören sich Vogeleltern nicht am menschlichen Geruch, der beim Anfassen der jungen Vögel hinterlassen wird. Der Kleine wird seine Vogeleltern lautstark auf sich aufmerksam machen und von ihnen dort dann weiter versorgt."