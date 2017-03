Schramberg Hilfe in drei Zentren

Der Missionskreis unterhält drei Sozialzentren, davon zwei in Brennpunkten in Douala und eines im Einzugsbereich dieser Großstadt, in der Kleinstadt Bomono mit 22 000 Einwohnern. Dieses Zentrum ist noch zu neu, um eine Aussage über den erhofften Effekt machen zu können. Man hofft, dass sich die Mädchen, bevor sie in der Großstadt untergehen, so stabilisieren, dass sie dem Sog widerstehen können.

In Douala selbst konnte die Schneiderwerkstatt zu einer staatlich anerkannten Ausbildungsschule aufgewertet werden. Es gibt Grund zur Hoffnung, dass eine qualifizierte Ausbildung den Mädchen einen Weg aus der Ausbeutung und eine Perspektive in der Heimat ermöglicht.

Am Afrikatag des Missionskreises, 2. April, gibt es neben einem kamerunischen Bohnengericht auch Informationen aus erster Hand von der Projektbetreuerin vor Ort.