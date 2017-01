Schramberg Hilde Rapp hinterlässt Lücke

Für 35 Jahre Mitgliedschaft in der KFD (Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland) wurde Hilde Rapp mit einer Urkunde, überreicht von Gertrud Weisser, geehrt. Davon war Rapp acht Jahre Schriftführerin, drei Jahre stellvertretende Vorsitzende und danach zwölf Jahre Vorsitzende in Tennenbronn. Mit großen Dankesworten und Geschenken wurde Rapp von Pfarrer Auer, der ihren Abschied sehr bedauerte, und von Pfarrer Beke überrascht.

Das Amt der Vorsitzende konnte vorerst nicht besetzt werden. Vize-Vorsitzende Gertrud Weisser erklärte sich bereit, für ein Jahr die kommissarische Leitung zu übernehmen. Waltraud Moosmann wurde in ihrem Amt als Beirätin für ein weiteres Jahr einstimmig gewählt. Das Vorstandsteam überreichte Hilde Rapp mit einem Dankeschön für das schöne und harmonische Miteinander ein Fotobuch mit Geschenk und ein persönliches Kreuzworträtsel mit originellen Abschiedsreden, die alle im Tennenbronner Dialekt formuliert waren.

Vor der Kaffeepause mit Kuchen und gutem Vesper gab es für alle Anwesenden ein Glas Sekt. Zum Schluss gab Gertrud Weisser noch das Jahresprogramm bekannt. Es ist eine Einladung an alle Frauen in der Gemeinde. Die Jahresprogramme liegen am Schriftenstand in der Kirche aus. Über neue Mitglieder würde sich die Frauengemeinschaft freuen.