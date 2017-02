Schramberg (olo). Als einen großen Erfolg bezeichnet der Vorstand des Bürgerbusses (BBS) die Aktion "Freie Fahrt am Donnerstag" und dankt dabei 16 Mitgliedern des Handels- und Gewerbevereins Schramberg (HGV) für ihre Sponsoring-Aktion. Seit 3. November 2016 konnten die Fahrgäste immer donnerstags kostenlos auf den Strecken in der Talstadt fahren. Am Bus selbst war stets zu erkennen, welches Unternehmen in dieser Woche die Fahrten finanzierte. Die Fahrgastzahlen stiegen an diesen Freifahrttagen teilweise bis auf 60 Personen, teilt der BBS mit. Vergangenen Donnerstag war nun die Sponsoring-Runde zu Ende, ab morgen, Donnerstag, 24. Februar, gilt also an allen Fahrtagen wieder der reguläre Fahrpreis. Über eine Neuauflage einer solchen Sponsoring-Aktion wird derzeit noch nachgedacht, teilt der Verein mit.