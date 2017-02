Schramberg Hexen und ein Hauch Schwanensee

Musikalisch ging es mit den Guggenmusikern "Fleegazoddler" aus Dettingen weiter. In ihren bunten Kostümen, die die Elemente Feuer und Wasser symbolisieren, sorgten sie nebenbei auch für ein interessantes Farbspiel auf der Bühne. Die Tänzerinnen der Garde Epfendorf erinnerten in ihren silberglitzernden Kostümen mit den weißen schwingenden Röcken an Odette aus Schwanensee. Für ihren Auftritt wurden sie mit viel Applaus seitens der Gäste belohnt und kamen den Zurufen nach einer Zugabe, mit größter Freude nach.

Auch die "Gugg a Musik vo Saidorf" bot fasnetsmäßige musikalische Unterhaltung vom Feinsten, während die Tanzgruppe Impression aus Schiltach und die Tänzerinnen der Garde Hochmessingen im Anschluss mit ihren Choreografien begeisterten. Die Mädchen hatten sich bei ihrer Inszenierung am Musical "Tarzan" orientiert und auch ihre Kostüme dementsprechend angepasst. Für fetzige Sounds sorgten die Grenzweg Sinfoniker vom Kniebis. Die Guggenmusiker "Shitbulls" aus Wiesenstätten rückte sogar mit eigenem Cheerleader-Team und einer kleinen Feuershow an.

90er-Jahre-Feeling

Dabei bewiesen die Cheerleader in ihrer kreativen Choreografie genauso viel Talent wie die Musiker an ihren Instrumenten. Die gesamte Show war zugleich ein Genuss für Augen und Ohren.

Bevor die Guggenmusik "Eschargraba Trödler" den offiziellen Programmteil des Abends ausklingen ließen, führten die Rötenberger Brotberghexen ihren Showtanz auf. Passend zum Motto 90er-Jahre hatten sie seit November an Choreografie und Kostümen gearbeitet. Und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Rote Glanzleggins zu schwarzen Oversize-Shirts, weiße Hemden und schwarze Hüte sorgten für das 90er-Jahre-Feeling auf der Bühne. Und auch die Tanzschritte entführten dem Motto getreu in ein vergangenes Jahrzehnt.

Anschließend wurde noch kräftig bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.