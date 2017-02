Mit dem Hexentanz am gestrigen Schmotzigen starteten nicht nur die Schinderhexen auf dem Schützenplatz am Schramberger Narrenbrunnen (Bild) in die Hauptfesttage der Fasnet. Auch die Lauterbacher Hochsteig-Hexen und die Schorenhexen erfreuten gestern Abend zahlreiche Zuschauer mit ihrem Tanz. Die Schinderhexen erinnerten mit ihrem Auftritt an ein vermeintliches Treiben des Schinderhannes in der Region. Nach einem Mord aus Habgier, so haben es die Hexen in ihrer Entstehungsgeschichte geschrieben, sei dessen rastloser Geist als Hexenmeister auferstanden, um zusammen mit den Hexen zur Fasnetszeit auszuschwärmen – um dann aber Freude zu bereiten, aber natürlich auch, um allerhand Schabernack zu treiben. Unter den zahlreichen Zuschauern waren auch die Vertreter anderer Hexenzünfte aus Schramberg, was beim Echo der einzelnen Hexenrufe deutlich zu hören war. Foto: Wegner