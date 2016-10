Schramberg Heute Ampel auf der Bundesstraße

Schramberg (sw). Extra auf den verkehrsärmeren Samstag verlegt hat die Straßenbauverwaltung dringend notwendige Bauarbeiten an mehreren Schächten an der Glasbachkurve. Dazu muss nämlich die Bundesstraße 462 halbseitig gesperrt werden. Um eine schnellstmögliche Arbeit zu gewährleisten sind zwei Arbeitskolonnen gleichzeitig im Einsatz. Der Gegenverkehr mit einer Ampel und zusätzlich einem Posten geregelt. Neben den Schächten direkt in der Kurve sind weitere ortsauswärts und ein anderer stadteinwärts betroffen.