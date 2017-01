Schramberg Herzog GmbH baut viel Personal ab

Komponenten für E-Mobility, zum Beispiel Getriebe für E-Bikes sind viel kleiner als bei Motorrädern. Deren Herstellung bedingt neue Maschinen und Anlagen. Für die Anschaffung mehrspindliger Drehmaschinen oder Bearbeitungszentren sind deshalb in den kommenden 36 Monaten am Standort Schramberg Investitionen von über zehn Millionen Euro geplant. "Mit diesem Maßnahmenpaket schaffen wir die Voraussetzungen, um von den Wachstumsmärkten zu profitieren, und sichern damit nachhaltig das Unternehmen und die Zukunft des Standorts", versichert Heimpold.

Allerdings könnten die Zuwächse der E-Mobility-Sparte den Rückgang im Motorrad-Geschäft noch nicht so schnell kompensieren. Bis Mitte 2018 ist deshalb die Reduzierung des Personalbestands am Standort Schramberg von aktuell rund 500 Mitarbeitern auf rund 350 Mitarbeiter geplant. Dies soll sich nach Angaben des Unternehmens zum ganz wesentlichen Teil auf die Produktionsbereiche beschränken. "Von den 150 Mitarbeitern sind ungefähr die Hälfte Leiharbeiter oder haben auslaufende Zeitverträge", berichtet Personalleiter Markus Scheurer. Von der anderen Hälfte seien circa 20 im Renten-nahen Alter. Ab dem 25. Januar beginnen die Verhandlungen mit dem Betriebsrat zum betriebsbedingten Personalabbau, um einen Interessensausgleich und Sozialplan zu erarbeiten. Personalleiter Scheurer strebt auch Vereinbarungen mit den betroffenen Beschäftigen zum freiwilligen Ausscheiden an.

Der Abbau von 150 Arbeitsplätzen ist keine Kleinigkeit für Sulgen. Schramberg Oberbürgermeister Thomas Herzog wollte noch am Mittwochnachmittag vor Ort im Betrieb mit dem Management über die neue Lage sprechen.

Die Herzog GmbH ist heute Teil der hGears-Gruppe mit weiteren Standorten in Italien und China. Mehr als 1000 Mitarbeiter produzieren Präzisionsdrehteilen, Zahnrädern, Baugruppen und Getriebesysteme und erzielen damit einem Umsatz von 136 Millionen Euro. Seit Mai 2016 ist Patrick P. Heimpold kaufmännischer Geschäftsführer der Gesamtgruppe. Bis dahin hatte er das Italien- und China-Geschäft der Gruppe geleitet. Davor war er in vergleichbaren Positionen in der Automotive-Branche tätig.

Heimpold stammt aus Bayern und hat Betriebswirtschaft studiert. www.hgears.com.