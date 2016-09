Schramberg Herzog geht mit gutem Beispiel voran

Bei der stabilen Seitenlage hat sich gegenüber den vergangenen 40 Jahren kaum etwas geändert. Seit circa fünf Jahren wird die Stütze mit der Hand am Rücken nicht mehr praktiziert. Das habe den Vorteil, dass eine wesentlich leichtere Person auch einen schwergewichtigen Verletzen mit ein paar Handgriffen in die Seitenlage bringen kann, wie die weiteren Ersthelfer Dan Kacic und Angela Aberle versicherten.

Lob von Damentrio

So einfach wie mit dem OB hatten es die Rotkreuzler aber nicht immer. Manche vorbeigehende Passanten betrachteten das Geschehen mit gewissem Abstand, andere Interessierte mussten gezielt angesprochen werden, damit sie sich informierten und an den Übungen teilnahmen. Ein älteres Damentrio lobte die Aktion. Sie sei in der Herzsportgruppe der SG Schramberg aktiv und erneuere ihre Kenntnisse einmal im Jahr mit einem eineinhalbstündigen Auffrischungskurs. Auf diese Weise bleibe man auch für Notfälle fit, bekräftigte eine Frau aus diesem Trio.

Es gab sogar Leute, die wollten dem DRK Geld spenden. Darauf waren die Ortsvereins-Vertreter allerdings nicht vorbereitet, denn die Aktion sollte keinen Sammelzweck erfüllen. Ein kurzes Gespräch schuf Klarheit, wie die angedachte Spende trotzdem beim Schramberger DRK ankommen kann. Manche Neugierige trauten sich zwar an den Stand, ließen sich aber zur praktischen Übung nicht überreden und führten gesundheitliche Probleme als Grund an. Ob sie sich nicht blamieren wollten? Dennoch waren die Ersthelfer des Ortsvereins sowie Kreisgeschäftsführerin Uta Swoboda mit der Resonanz zufrieden. Zumal die Premiere vor ein paar Jahren auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße ein Flop war und sich kaum jemand dafür interessierte, wie Kruck bedauerte.