Schramberg Herzog entlässt 150 Mitarbeiter

Schramberg.Heute, Mittwoch, hat die Geschäftsleitung der hGears Gruppe die

Mitarbeiter der Herzog GmbH im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung über die strategische Neuausrichtung des Unternehmens informiert. Demnach wird das Unternehmen sein Produktportfolio noch klarer ausrichten und 150 Mitarbeiter entlassen.

Die Herzog GmbH wird sich zukünftig noch stärker auf die traditionellen Geschäftsbereiche „Power Tools“ und „Industrieanwendungen“ konzentrieren und die Aktivitäten in der Sparte „Motorrad“ bis Mitte 2018 signifikant reduzieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig wird die Gesellschaft ihre Geschäftsaktivitäten in der zukunftsträchtigen Sparte „E-Mobility“ weiter ausbauen sowie die gesamte Produktion dem neuen Produktportfolio entsprechend optimieren.