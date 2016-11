Schramberg "Herz soll sich freuen"

Schramberg. Das Bibelwort "... und euer Herz soll sich freuen" ist am ersten Sonntag im November Thema im Gottesdienst in der Neuapostolischen Kirche. An diesem so genannten Entschlafenen-Sonntag wird der Verstorbenen gedacht und für sie gebetet. Zum Gottesdienst am 6. November um 9.30 Uhr laden die Kirchengemeinden Schramberg, Schramberg-Sulgen und Aichhalden-Rötenberg im Kirchenbezirk Dornhan, ein.