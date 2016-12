Schramberg Hermle-Stiftung großzügig

Gosheim/Schramberg-Heiligenbronn. Kräftig dazu beigetragen hat die Hildegard-und-Katharine-Hermle-Stiftung in Gosheim. Die Stiftung der Gründerfamilie der Hermle AG förderte den Schulneubau für junge Menschen mit Hörschädigung, Sehschädigung oder Lerneinschränkungen mit 250 000 Euro. Die Heiligenbronner Vorstände Hubert Bernhard und Michael Wollek berichteten im Beirat der Hermle-Stiftung über diesen Schulneubau, der 2017 fertig gestellt wird, seine Finanzierung und die Ausbildungsangebote der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn für benachteiligte junge Menschen.

Die Agentur für Arbeit als Partner der Heiligenbronner Stiftung in der beruflichen Qualifizierung und Ausbildung weiß es zu schätzen, wie die Vorstände berichteten, dass langfristig 70 Prozent der ausgebildeten jungen Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden können. Berufsschule und Ausbildungsbetriebe in Heiligenbronn leisten die nötige Unterstützung und Vorbereitung der jungen Menschen auf das Arbeitsleben und die berufliche Tätigkeit.

Elf Berufsfelder können in den eigenen Betrieben praktisch erlernt werden. Die Sonderberufsschule nimmt aber auch Azubis aus externen Firmen auf. Die neue Berufsschule St. Klara wird nach modernen pädagogischen Richtlinien ausgestattet, so dass das schulische Lernen noch effektiver gefördert werden kann.