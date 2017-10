Schramberg. Der Ortsverband Schramberg des Sozialverbands VdK mit Eschbronn, Hardt, Lauterbach, Schenkenzell und Schiltach erweitert seine Angebote der Beratung und Hilfen in Renten- und Sozialfragen, Ausflügen, Hausbesuchen, Weihnachtsfeier, Erholungsfreizeiten und Monatstreffen um ein weiteres Highlight. Erstmals wird ein gemütliches Herbst-Treffen am heutigen Dienstag, 24. Oktober ab 14:30 Uhr im Gasthaus Grüner Baum in Hardt angeboten, das sich zur Tradition entwickeln soll. Bei dieser Herbst-Hockete gibt es Kaffee und Gebäck, sowie eine kleine Vesperkarte. Ein wichtiger Punkt wird auch das gemeinsame Gespräch sein. Auch gibt es Gelegenheit tolle Bilder von der schönen Erholungsfreizeit im Bayrischen Wald anzuschauen. Außerdem wird hiermit zur nächsten Vorstandssitzung für die Jahresplanung am 25. Oktober um 14.30 Uhr in die Geschäftsstelle, Hauptstraße 11 in Schramberg eingeladen. Weitere Informationen zum VdK gibt es beim Vorsitzenden Dieter Vanselow unter Telefon 07422/53332.