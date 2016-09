Schramberg Heißluftballon schießt Vogel ab

Schramberg. Eineinhalb Stunden war der Ballon bereits in der Luft, als die Windverhältnisse den Piloten mit seinen fünf Fahrgästen Richtung Talstadt trieb. "Wir starteten in Lackendorf und wollten eigentlich in Sulgen oder Locherhof landen", erläutert der Ballonbetreiber aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Aus Sicherheitsgründen habe sein Sohn dann den Ballon "kontrolliert" auf den Boden gebracht, exakt auf dem schmalen Weg neben dem Weiher. In über drei Jahrzehnten sei dies erst das zweite Mal gewesen, dass zur Gefahrenabwehr an einem nicht vorgesehen Platz gelandet werden musste, erzählt der Betreiber. Diese Punktlandung fand unter den Augen vieler Schaulustigen statt. Auch Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen waren vor Ort. Passanten hatten die Landung beobachtet und vorsichtshalber die 110 gewählt.

Für die Rettungskräfte gab es aber nicht viel zu tun, wie der Pressesprecher der Polizei, Michael Aschenbrenner, auf Anfrage mitteilte. "Meine Kollegen haben lediglich überprüft, ob der Pilot eine Lizenz besitzt." So eine spektakuläre Landung sei auch für seine Kollegen schließlich nicht alltäglich.

Übrigens: Die Gäste hätten das Ende ihrer Fahrt im Stadtpark "mit Humor" genommen, sagt der Ballonbetreiber. Lediglich das Kunstobjekt von Brigitte Landgrebe, der Paradiesvogel Kairos, hat Schaden genommen. In ihm hat sich offensichtlich ein Stahlseil verheddert und er stürzte ins Wasser.