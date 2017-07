Schramberg Heiße Tage im Park der Zeiten

Schramberg. Gestartet wird am Freitag, 7. Juli, um 20 Uhr mit Hämmerle & Leibssle und ihrem neuen Programm "Schwäbisches Roulette". Die beiden schwäbischen Kult-Komiker stürzen sich einmal mehr ins Spiel des Lebens. Sieben Jahre gingen mittlerweile ins Ländle, jetzt sind sie mit neuem Programm zurück.

Die Bonner Kult-Band Schlager Metall ruft mit ihrer Show "In Nomine Hossa", am Samstag, 8. Juli, um 20 Uhr die Schlagerparty des Jahres aus. SchlagerMetall lässt Schlagergrößen wie Marianne Rosenberg und Jürgen Drews rocken. Die Bonner Party-Band vermixt pro Song einen Rock-Klassiker mit einem Schlager-Gassenhauer.

Auch das Zimmertheater Rottweil gastiert am Sonntag, 9. Juli, ab 20 Uhr mit "My Fair Lady" beim Park-der-Zeiten-Festival. Seit der Uraufführung 1956 in New York gehört Frederick Loewes "My Fair Lady" zu den weltweit größten Musical-Hits überhaupt. Wer kennt nicht die Songs, "Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht", "Es grünt so grün" oder "Wart’s nur ab!", die den Werdegang Eliza Doolittles von einem rüpelhaften Mädchen zu einer wahren Dame begleiten.