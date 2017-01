Zu einem Brand kam es am Freitag Abend in der Schramberger Nordstadt. Dort hatte sich ein Holzstapel an einem Haus durch heiße Asche entzündet. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Schramberg und Sulgen unter Leitung von Stadtbrandmeister Werner Storz, die auch das Garagendach öffnen mussten, um an die Glut heranzukommen. Foto: Wegner