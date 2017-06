Schramberg Heimat: Wälder, Berge, Vögel, Fische, Familie, Freunde, alte Menschen

Sie müsse geschützt werden, weil sie dem Volk gehöre. Alles gehöre uns, ohne dass wir es besitzen müssten. Die Heimat sei ein Refugium, nützlich, schön und verlockend. Sehnsucht nach der Heimat, wie sie Heine und Tucholsky heimgesucht hätte, sei nicht gleichzusetzen mit Heimattümelei. Es gelte, ja zu sagen zur Heimatliebe, für die man sich nicht schämen müsse.

Nach 40 getrennten Jahren könne Ost und West nur zusammenfinden, wenn man sich gegenseitig erzählte, ohne abzuwerten, denn trotz oder sogar wegen des sozialistischen Systems sei die DDR Heimat gewesen. 1989 sei zugleich ein Befreiungsjahr, aber auch ein Jahr des Abschieds gewesen.

Langer Prozess

Möglicherweise habe die Oder-Neiße-Grenze durch Deutschland einen Krieg verhindert, so der Referent, denn zehn Jahre früher wäre die Zeit für die Einigung noch nicht reif gewesen.

Integration sei ein langer Prozess. Es gelte, Bedingungen zu schaffen, dass Menschen da, wo sie eine neue Heimat suchen, ein lebenswertes Umfeld vorfinden. So sollten in der Flüchtlingsfrage nicht nur die Fluchtwege verhindert werden, sondern das Leben in den Herkunftsländern möglich gemacht werden. Auch in der Zeit der Globalisierung habe jeder Mensch das Recht auf Heimat und Zugehörigkeit, ohne seine kulturellen Gewohnheiten ablegen zu müssen. So ergänzte der Referent zum Abschluss seines mit viel Humor durchsetzten Vortrags das Nietzsche-Gedicht um die Zeile "Wohl dem, der wieder Heimat hat". Im anschließenden Gespräch ging es zunächst um das Verhältnis Deutschlands zu Russland, wobei der Referent die These vertrat, die Zukunft Deutschlands hänge davon ab, ob man wieder in ein ordentliches Verhältnis zu Russland komme.

Auch in einer globalisierten Welt sei jeder für seinen kleinen Lebenszusammenhang selber verantwortlich, in Ehrfurcht und Verantwortung, so wie in Wittenberg von Luther zu lesen sei: "Niemand lasse den Glauben fahren, dass Gott an ihm eine große Tat tun werde". Wie immer erfolgten im anschließenden Marktplatz im Foyer des Gemeindehauses noch ausführliche Gespräche.