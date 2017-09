Schramberg Heilen mit Musik

Seit kurzem bietet die Musikwerkstatt Schramberg in der Moritz-Meyer-Straße neben ihrem breit gefächerten Unterricht auch Musiktherapie an. Konrad Gießibl, Diplom-Musiktherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie aus Heiligenbronn, arbeitet unter anderem seit mehreren Jahren in der Stiftung St. Franziskus und nimmt nun seine Praxistätigkeit in den Räumlichkeiten der Musikschule auf.

Zu den Behandlungsschwerpunkten zählen Musiktherapie bei geistiger Behinderung, psychischen Störungen wie Depressionen und Burn out sowie bei psychosomatischen Beschwerden und Tinnitus.