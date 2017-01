Schramberg Hauptsache schnell gemeckert

Mittlerweile wird ja über alles grundsätzlich schnellstens gemeckert – vor allem von denjenigen, die nur noch in der schnellen Kommunikationswelt leben und nach vorne gesehen nicht darüber nachdenken. Das Technische Hilfswerk, Ortsverband Schramberg, baut auf der Hohenschramberg den Stern seit vielen Jahren zur Weihnachtszeit für die Bürger der Stadt Schramberg auf. Selbst ich sage dann nach Drei König gerne Weihnachten ade und freu mich auf die Hoorig Katz. Nur, es geht nicht immer so, wie man das möchte oder wünscht. Da helfen auch keine provokativen Postings – die Männer vom THW wollten am 25. Januar den Stern entfernen um Platz zu machen für die Hoorig Katz. Jedoch war dieses Unterfangen absolut nicht möglich. Wir THW-Männer sind garantiert nicht zimperlich und hätten bei der geringsten Chance den Stern entfernt. Die THW-Helfer machen dies Ehrenamtlich, bei einem Unfall eines Helfers hätte keine Versicherung auch nur einen Euro bezahlt – denn es liegt kein THW-Auftrag für so etwas vor. Zudem wäre auch im Moment ein Anbringen der Hoorig Katz absolut unmöglich. Gerne laden wir die Schnellposter zu einem Informationsabend ins Technische Hilfswerk ein, um sich bei uns sinnvoll einzubringen, denn vielleicht gibt es irgendwann mal niemand mehr, welche den Stern noch anbringen und das würde ich sehr schade finden. Bei der erst besten sicheren sich bietenden Möglichkeit ist der Stern weg!