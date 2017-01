Schramberg Hauptgewinn geht an 32 439

Schramberg. Die Hauptgewinne der Weihnachtsaktion des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Schramberg stehen fest: Der Hauptpreis, Einkaufsgutscheine über 2000 Euro, gehen an die Sterntaler-Nummer 32 439.

Auf Platz zwei folgt die Nummer 11 787, wer diesen Sterntaler hat, darf sich über 1500 Euro freuen. 1000 Euro Einkaufsgutscheine erhält zudem der- oder diejenige, die den Sterntaler mit der Nummer 31 995 beim Einkauf in einem Geschäft in Schramberg erhalten hat. Jeweils 100 Euro gehen an die Sterntaler-Nummern 31 023, 11 294, 05 018, 11 732, 07 806, 27 537 und 31 882 (alle Angaben ohne Gewähr).

Bedingung für den Gewinn ist, so Vorsitzende Kirsten Moosmann, dass die jeweiligen Inhaber der Sterntaler sich bis Ende Januar entweder telefonisch über 07422/ 9 94 81 23 oder per Mail über kontakt@hgv-schramberg.de melden. Sollte ein Sterntaler nicht auftauchen, wird eine Ersatznummer gezogen.