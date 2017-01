Schramberg Hatha-Yoga fördert Fitness in jedem Alter

Schramberg. Der weltweite Erfolg von Yoga zeigt, dass sich das Üben positiv auf alle Funktionen des Körpers auswirkt. Mit Hatha-Yoga werden alle Bereiche angesprochen. Durch den Wechsel von Anspannung und Entspannung werden alle Organe zur intensiveren Funktion angeregt. Alle Frauen und Männer können mitmachen, die ihre Fitness und Gesundheit bis ins hohe Alter verbessern oder erhalten wollen. Der gesundheitliche Erfolg steigert sich, wenn die Übungen zu Hause möglichst täglich wiederholt werden. Es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt. Die Kurse werden in Verbindung mit Agape e.V angeboten. Bequeme Kleidung und eine Decke in Körperlänge als Unterlage werden empfohlen. Beginn ist in Schramberg am Montag, 16. Januar, um 17.15 Uhr in der Arthur-Junghans-Straße 3 (Parkplatz Mühlegraben) in Sulgen, am Dienstag, 17. Januar, um 19 und 19.50 Uhr in der Wittumschule. Die Kurse dauern zehn Abende à 45 Minuten. Anmeldung telefonisch über 07402/6 90 54 bei Yoga- und Qigong-Lehrerin Helen Kurz oder per E-Mail an helen_kurz@web.de.