Schramberg Harlem liegt in Schramberg

Schramberg. Sinn und Gespür für Musik seien Alana Alexander laut Mitteilung in die Wiege gelegt worden. Ihr Vater war einer der bekanntesten Pastoren der Bronx. So wurde die Tochter früh durch Gospelchöre inspiriert. Sie entschied sich, an der Manhattan School of Music Jazzgesang zu studieren.

Im Laufe der Zeit stand sie im Apollo Theater in Harlem/New York mit sehr vielen musikalischen Größen auf der Bühne. So mit Eric Benet, Faith Evans, Keiko Lee und Angie Stone. Sie schrieb einige Songs für den achtmaligen Grammy-Gewinner Jay Newland. Darüber hinaus trat sie als Solistin in Japan, Panama, der Dominikanischen Republik, Trinidad und Paris auf. Ihr erstes Album "I Feel Misty" brachte sie 2004 auf den Markt.

Alana Alexanders Programm beinhaltet vor allem klassische Swing- und Latin-Titel, darüber hinaus, ganz im hammond-typischen Sound, Blues, Gospel, und Funky angehauchte Songs.