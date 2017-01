Schramberg Hansel im Kratten ist endlich wach

Eine Würdigung der besonderen Art wurde dem Präsident der Europäischen Narrenvereinigung Baden-Württemberg (ENBW), Berthold Schneider, zuteil. Für seinen 20. Besuch in Folge bei den Sulgener Narren hüllte ihn Marte mit einem Zunftschal ein und lästerte: "Selbst mit so einem einfachen Kleidungsstück kann man aus einem Badener noch etwas machen." Schneiders ansonsten deftiger Konter fiel diesmal milde aus. "Trotz Frotzelei herrscht in Sulgen immer eine angenehme Atmosphäre, die meine Frau und ich genießen. Deshalb kommen wir gerne ins Schwäbische, um Personen zu ehren, die sich dem Fortbestand des fasnetlichen Brauchtums verschrieben haben", hob Schneider hervor.

Verdiente Ehrungen

Für zehn Jahre Gildemeister zeichnete er Sascha Bopp mit dem ENBW-Stern aus, ebenso Wirtschaftsminister Ulrich Schäfer und Monika Hermann jeweils für 15-jährige Tätigkeit sowie die Gründerin des kleinen und mittleren Balletts, Sabrina Weinhold. Gastwirt und Obernarr Helmut Bergthal bekam als langjähriger Förderer und Gönner der Zunft den Europa-Narr in Gold ans Revers geheftet. In der zuvor abgehaltenen Hanselgilde-Versammlung wurde "KULT" als Motto für den Bürgerball am 25. Februar festgelegt. Zuvor ist die Sulgener Zunft am 18. Februar Gastgeber des 17. Kindernarrensprungs der Freie Narrenvereinigung Mittlerer Schwarzwald.