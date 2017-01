Schramberg Hans Kirchner ist seit 70 Jahren dabei

Mit Jugendvorspiel, Konzertreise nach Tirol, Jugendkonzert, Sommerfest, Strandkonzert und Jahreskonzert nannte Vorsitzende Susanne Schmider noch die wichtigsten Termine für 2017. Nach ihrem Bericht zeichnete die Vorsitzende sechs Musiker für guten Probenbesuch aus.

Simon Bühler, der zusammen mit Rebecca Esslinger die Jugendleitung bildet, berichtete von 39 Kindern in Ausbildung und von sieben Neuanmeldungen in 2016. In den neu aufgestellten "HillBillyKids" spielten unter Robin Hübner und Nico Aberle drei Kinder, in den Youngstars musizierten bei Vanessa Schuler und Melanie Wucher 14 Kinder, und die von Ralf Vosseler geleiteten Jugendkapelle hatte 23 Mitglieder.

Simon Bühler vermeldete eine größere Zahl von Teilnehmern am Jungmusiker-Leistungsabzeichen. Mit einer Schnupperstunde beim Vorspielnachmittag und einer Disco im Sommerferienprogramm wurde für die Musikausbildung geworben. An Freizeitaktivitäten wurden ein Kegeln und eine Jugendfreizeit auf dem Emlinsberg durchgeführt.

Im Kassenbericht benannte Alexander Brede, der die Vereinskasse zusammen mit Melanie Knödler führt, alle Einnahmen und Ausgaben im Vereinsjahr 2017. Durch größere Einnahmen, auch aus der Wirtschaftstätigkeit, konnte für diesen Zeitraum ein Gewinn ausgewiesen werden, der zur Erhöhung des Kassenstands in der Vereinskasse geführt hat.

Laut Vereinsverwaltungsprogramm besteht die Stadt- und Feuerwehrkapelle aus 85 aktiven, 232 fördernden und acht Ehren-Mitgliedern. Ausführlich ging Brede noch auf seine Amtszeit von sechs Jahren ein, die sehr viel Arbeit bedeutet und neben schönen auch anstrengende Zeiten beinhaltet hätten. Er warb bei den Jüngeren, Verantwortung im Verein zu übernehmen und dankte für das Vertrauen und die Unterstützung des Vereins. In seiner Rückschau hob Dirigent Musikdirektor Ralf Vosseler das Kirchenkonzert besonders hervor, welches neben dem Jahreskonzert auch Gelegenheit biete, sich als Kapelle weiter zu entwickeln.

Ehrungen und Wahlen

Zur Hauptversammlung gehörte auch die Ehrung langjähriger Mitglieder. Die Vorsitzende konnte Caroline Gaiser, Thomas Möcke und Birgit Steinle für 20-jährige und Jürgen Haberer, Bernd Säle und Maria Schinselor für 30-jährige Mitgliedschaft ehren und den Anwesenden die Vereinsehrennadel in Silber beziehungsweise Gold überreichen. Eine besondere Ehrung war die 70-Jahre passive Mitgliedschaft von Hans Kirchner in der Stadt- und Feuerwehrkapelle. Susanne Schmider wird ihm in den nächsten Tagen nach der Generalversammlung zur Ehrung die Urkunde und ein Präsent persönlich übergeben.

Diesmal war nach zwei Jahren der gesamte Vorstand wieder neu zu wählen. Entlastung und Wahlleitung hatte Bürgermeister Thomas Haas übernommen. Susanne Schmider ist weiterhin erste Vorsitzende, Pascal Knödler bleibt stellvertretender Vorsitzender und Egon Harter ist wiederum Schriftführer. Bei den Kassierern bleibt Melanie Knödler, und Horst Fleckenstein übernimmt das Amt von Alexander Brede. In der Jugendleitung bleibt Rebecca Esslinger, und von Simon Bühler übernimmt Fabienne Manegold die Position. Keine Änderung gab es bei den Beisitzern der Aktiven mit Michael Otto, Vanessa Schuler und Claudia Urbat sowie bei den Beisitzern der Passiven mit Harry Bühler, Wolfram Hils und Monika Kopf. Als Kassenprüfer wurden Hans Fieser und Bernhard Schmieder wieder bestätigt.

Bürgermeister Thomas Haas befand das Jahreskonzert als sehr gelungen und lobte die gute Leistung. Die Kapelle trage mit ihren Auftritten und ihrem Wirken auch ein Bild der Stadt nach außen.

Am Ende der Versammlung ergriff Pascal Knödler das Wort, um sich als stellvertretender Vorsitzender und im Namen aller Musiker und Mitglieder bei der Vorsitzenden Susanne Schmider zu bedanken. Er würdigte die hohe Zuverlässigkeit und das große Engagement Schmiders, die den Verein seit zehn Jahren als erste Vorsitzende führt, und überreichte ihr unter großem Applaus ein Präsent.