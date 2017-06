Schramberg-Tennenbronn. Ein kurioser Unfall hat sich am Mittwoch, gegen 10 Uhr, auf der Straße "Auf dem Berg" ereignet, bei dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstanden ist. Eine 38-jährige Autofahrerin stellte ihren Wagen mit laufendem Motor in einem Hofraum ab. Während ihrer Abwesenheit machte sich der Wagen selbstständig und rollte auf der abschüssigen Straße in Richtung der Albert-Schweizer-Straße. An der dortigen Böschung kippte das Fahrzeug um und blockierte die gesamte Straße. Die 38-Jährige hatte wohl vergessen, die Handbremse anzuziehen.