Schramberg-Sulgen (lh). Das 38. Hallenfußball-Laienturnier kann nun doch am Sonntag, 26. November, in der Kreissporthalle Sulgen stattfinden. Nach zunächst dürftigen Anmeldungen stand das Turnier auf der Kippe, erst eine Fristverlängerung für die Anmeldung brachte Erfolg. So werden insgesamt neun Mannschaften um den Turniersieg kämpfen, darunter der Gewinner von 2015 und 2016, "Getränke Maser". Dieses Team strebt den Hattrick an. Erstmals schickt das Gasthaus Neue Hoffnung zwei Mannschaften ins Rennen, ihr Debüt geben der "FC Wadenkrampf", der "FC Internationale" und die "Nelly Family". Außerdem dabei sind TTC Sulgen, "Freitagskicker" und "1. FC Gschmeidig". Die Spiele beginnen am Sonntag um 12.30 Uhr, das Endspiel ist für 16.50 Uhr vorgesehen. Ausrichter ist die AH-Abteilung des Sportvereins Sulgen, die in der Halle eine Bewirtung anbietet. Dagegen musste nach bislang 37 Auflagen erstmals das AH-Turnier Ü 38 abgesagt werden, das am Samstag, 25. November, hätte stattfinden sollen. Sulgens AH-Chef Heinz Henne bedauert dies zutiefst. Mit nur sechs angemeldeten Mannschaften sei kein ordentliches Turnier möglich. Und in der Vergangenheit habe es immer noch kurzfristige Absagen gegeben.