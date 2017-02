Schramberg Halbzeit bei der Sanierung erreicht

Die Kinder haben den Rohbau bereits besichtigt und können es kaum erwarten, wieder dort einzuziehen. Es gefällt ihnen aber trotzdem in der Schule, denn sie haben mehrere Zimmer und dürfen sogar die Turnhalle und das Musikzimmer zusätzlich nutzen. Im 50 Jahre bestehenden Kindergarten sind die neuen Fenster bereits eingesetzt. Die Schallschutzdecken sind beinahe fertig angebracht. Schon bei der Begehung war festzustellen, dass Gespräche kaum einen Nachhall hatten.

Der Fußboden im Flur ist inzwischen erneuert und eine eingebaute Treppe führt in das Obergeschoss. Früher war hier eine Krabbelgruppe untergebracht. Künftig befindet sich dort das Büro der Erzieherinnen, bisher war aus Platzgründen nur ein kleines Zimmer vorhanden.

Momentan besuchen 42 Kinder den Kindergarten, wobei die Konfession keine Rolle spielt. Bis im Juni wird die Maximalzahl von 47 Kindern erreicht sein, erklärte die Leiterin. Die Kinder können sich frei im Mal-, Lese- oder Bauzimmer aufhalten. Sie werden nach dem Infans-Konzept, einem pädagogischen Konzept der Elementarpädagogen Montessori oder Comenius, betreut. Das bedeutet, dass die besonderen Fähigkeiten eines Kindes unterstützt und gezielt gefördert werden. Hierzu gehört auch, dass die Kinder ihren Bereich selbst aussuchen können, in dem sie sich am liebsten aufhalten möchten.

Jetzt zur Fasnetszeit hängen überall in den Zimmern die Abbildungen der einzelnen Tennenbronner Narrenfiguren. Auch gemalt sind diese an der Tür zum Malzimmer angebracht. Lena hat bei unserem Besuch an ihrem Webrahmen gearbeitet. Sie webte einen kleinen Läufer für ihr Kuscheltier, ihren Hund Bruno. Celina hat aus Papier ein Pferd ausgeschnitten und angemalt. Die Jungen Jan, Jonas, Marcel, Maurice sowie Max hatten Hunger und setzten sich in die Essecke und danach war das Bauzimmer ihr Bereich. Extra für die Zeit in der Ausweichstelle Schule ist Sabine Dinger eingestellt worden.