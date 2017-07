Schramberg "Hänschen klein" auf der Melodica

Aichhalden-Rötenberg. Die Kooperationspartner veranstalteten im Mehrzweckraum der Josef-Merz-Halle ein kleines Abschlusskonzert, bei dem auch die Eltern Gelegenheit hatten, zu sehen und vor allem zu hören, was ihre Kinder im Musikunterricht alles lernen.

Im Vorfeld fanden schon in zwei Musikstunden Instrumentenvorstellungen der beiden Vereine statt, bei der die Zweitklässler viele Instrumente ausprobieren und kennenlernen konnten. Darunter Akkordeon, Keyboard, Saxofon, Posaune, Querflöte, Tenorhorn, Horn, Oboe und Klarinette. Bernd Wilhelm vom Musikverein Aichhalden und Yvonne Haberer vom Dreier-Gremium des Akkordeonorchesters Aichhalden-Rötenberg begrüßten die Eltern, Großeltern und Kinder und erklärten den Hintergrund des Schulprojekts, bei dem es das Ziel ist, den Kindern die Grundlagen der Musik mit viel Spaß näher zu bringen und das Fach "Musik" fest im Stundenplan zu integrieren.

Die beiden Vereine, die die Kosten des Projekts tragen, freuen sich über diese besondere Kooperation, die auch von Seiten der Gemeinde gutgeheißen und von Anfang an unterstützt wird. Zu Beginn durften die beiden ersten Klassen unter der Leitung von Heinrich Hoffmann, Lehrer an der Musikschule Schramberg, ihre einstudierten Liedstücke gemeinsam vorsingen und es wurde in drei kleinen Kreisen getanzt und sogar im Kanon gesungen. Auch das Publikum durfte mitsingen und klatschte begeistert über den tollen Vortrag des Chors, den der ehemalige Musikschulleiter mit dem E-Piano begleitete.