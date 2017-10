Schramberg Gymnasium wird zum eigenen Staat

Schramberg. Vier Tage lang werden die Schüler in einer parlamentarischen Monarchie zusammenleben und arbeiten. Das Staatsoberhaupt wird ein Königspaar sein, das am Tag der Staatsgründung heiraten muss. Allerdings wird dieses Königspaar nur repräsentative Pflichten wahrnehmen, etwa ausländische Gäste feierlich im Staat zu empfangen und Veranstaltungen mit ihrer Anwesenheit zu beehren. Die eigentliche Macht wird ein frei gewähltes Parlament ausüben. Wahlberechtigt sind alle Schüler, unabhängig ihres Alters. Gewählt wird nach dem deutschen Wahlrecht, das heißt mit Fünf-Prozent-Hürde, Erst- und Zweitstimme sowie Überhangmandaten. Wahlkreise für die Direktkandidaten sind die Jahrgangsstufen, sodass schlussendlich zwischen 32 und 40 Abgeordnete in das Parlament einziehen werden. Die Parlamentswahl wird voraussichtlich im Januar stattfinden. Deshalb sollten sich jetzt Parteien bilden, die nach Genehmigung ihres Parteiengründungsvertrags bis zum nächsten Jahr die Möglichkeit haben, für ihr Ansinnen zu werben und Wählerstimmen zu gewinnen.

Wer als Königspaar gekrönt wird, bestimmt das Los. Nach der Inthronisierung wird das frisch vermählte Paar eine vorgeschriebene Vereidigungsrede halten – selbstverständlich auf schwäbisch. "Vielleicht regt die Debatte um das royale Paar den einen oder anderen Schüler zum Nachdenken an", kann sich Schulleiter Bernhard Dennig vorstellen. "Auf diese Weise wägen sie eventuell Vor- und Nachteile einer repräsentativen Monarchie ab." Denn die Staatsbürger werden das Königspaar unterhalten.

Alle Schüler, die weder royale noch parlamentarische Pflichten zu erfüllen haben, müssen arbeiten gehen. Dafür dürfen selbstständig Betriebe gegründet werden. Welche Betriebe das sein und welche Produkte oder Dienstleistungen sie anbieten werden, liegt in der Kreativität der Schüler. Jeweils sechs Stunden am Tag müssen die Staatsbürger anwesend sein, wann genau bleibt ihnen überlassen. Die Stadttore werden sich jeden Morgen zur ersten Stunde um 7.35 Uhr öffnen und erst nach der elften Stunde um 17.15 Uhr wieder geschlossen. Um die Anwesenheit der Bürger zu kontrollieren, möchten einige Schüler des Oberstufen-Informatikkurses eine spezielle App entwickeln.