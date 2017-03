Schramberg Gymnasium holt sich Platz fünf

Wertvolle Punkte am Sprung, Barren und Reck

Am Sprung, Barren und Reck konnten die Turner ihre optimale Leistung abrufen und sicherten sich wertvolle Punkte. Nur am Boden gingen ansonsten sichere Elemente schief, was etwas mehr als ein Punkt kostete. Trotzdem konnten sich die Jungs über einen hervorragenden fünften Platz im Bezirk Südbaden freuen, der mehr als die Erwartungen übertraf.

Dieser Erfolg motiviert die Jungs auch im nächsten Jahr wieder zu starten. Da sie alle noch mindestens ein Jahr unter der Altershöchstgrenze für diesen Wettkampf waren, haben sie auch im nächsten Jahr gute Chancen ganz vorne mitzumischen. Die Mannschaft des Gymnasiums, alles Schüler aus Klasse fünf und sechs, wurde vom Trainer der Sportgemeinschaft Schramberg, Siegfried Auber, auf die Wettkämpfe vorbereitet und zusammen mit Sportlehrer Marcus Wild betreut.