Schramberg "Gute Location und gute Szene"

Gemäß ihrem Motto "Wreck it and shake it up!" brachten das Trio, bestehend aus Bassist Claudio Caruso, Sänger und Gitarrist Tremendous T. sowie Schlagzeuger Oily, das Zodiak mit ihrem unvergleichlichen "Hoochie Coochie Trash’a’Billy"-Sound zum Beben und die Gäste zum Tanzen. Mit ihrem einnehmenden Live-Programm und einem umfassenden Repertoire an 50’ Rockabilly, 60’s Garage Trash, 70’s Punk und 80’s Psychobilly überzeugten sie ihr begeistertes Publikum.

Alle drei Musiker sind bereits seit vielen Jahren in der Szene tätig und wissen, nach eigener Aussage "was Sache ist." Seit Herbst 2009 spielen sie als "The Psychonauts" zusammen. Ihre Band haben die drei gebürtigen Basler nach den Patienten des Basler LSD Entdeckers Albert Hofmann benannt. Bereits kurz nach ihrer Bandgründung traten die drei Vollblutmusiker mit Psychobilly Legenden wie "Demented Are Go", "Mad Sin", "The Frantic Flintstones" und vielen anderen zusammen auf.

Im Zodiak feierte die Band ihr Debüt und war sichtlich begeistert. "Wir fühlen uns wohl", meinte Bassist Claudia Caruso in seiner wohl verdienten Raucherpause. "Gute Location, gute Szene und gute Gastfreundschaft!"