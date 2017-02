Schramberg Gute Haltungsnoten für die Badegäste

Schramberg-Tennenbronn. Während der Musikverein "Frohsinn" vor dem Beginn des Programms aufspielte, füllte sich die Festhalle. Wer an den Festbänken keinen Platz mehr gefunden hatte, setzte sich auf den Boden oder lehnte sich an die Wand. Nach dem Einmarsch der Zünfte stellten sich die Moderatoren Robin Moosmann und Sven Moosmann als Schwimmmeister dem Publikum vor und verkündeten die einzuhaltenden Baderegeln. Bekleidet waren sie mit Badehose und Schwimmflügeln. Die Mini-Knappen hatten so viel Spaß bei ihrem Auftritt, dass sie in der Pause noch weiter in ihren Südsee-Kostümen auf der Bühne tanzten.

Für Lacher sorgten die gezeigten Filme mit Werbung. Diese werden stets mit viel Aufwand das Jahr über von einem inzwischen eingespielten Team gedreht. "Die blede Henne vom Remsbach" leuchteten im Schwarzlicht zu ihrem ulkigen Hühnertanz. Tanzend bewegten sich auch die Showtanzgruppen "One2Step" sowie "Shoguna". Die Besucher klatschten frenetisch und forderten jeweils bei allen Zugaben. Äußerst geschickt mussten die beiden letzten Saunagänger Fabian Götz und Thomas Waldvogel mit ihren großen Badetüchern umgehen. Sie tanzten nackt zum Ungarischen Tanz Nr. 5 von Johannes Brahms. Sie verrenkten sich derart, um ja nichts von ihrem Körper zeigen zu müssen. Am Schluss war für Götz nur ein Gästetuch als Schutz übrig. Viel zu tun mit Ton und Technik hatte den ganzen Abend Stefan Lauble. Auch in der Pause legte er die passenden Lieder zur Partystimmung auf. Gestandene Mannsbilder sorgten in Damenbadeanzügen als Baywatch-Rettungsschwimmerinnen für Lacher.

Als die Guggenmusik Alcaputti in den Saal einmarschierte, gab es kein Halten mehr für die Fans. Entweder standen sie auf den Bänken oder platzierten sich direkt vor den Musikern.