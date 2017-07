Schramberg. Der bekannte ehemalige Tennenbronner Reinhard Großmann hat für seinen neusten Roman den Titel "Walter und Susanne" gewählt. Am Sonntag, 16. Juli, in einer Matineelesung um 11 Uhr, stellt er in Schramberg im Gasthaus Zum Stammhaus in der Oberndorferstraße sein neues Buch vor. "Walter und Susanne" ist ein Roman über Einsamkeit und Liebe im Alter. Die beiden Protagonisten, früher einmal Arbeitskollegen und jetzt nach dem Tod ihrer Ehepartner allein geblieben, stellen fest, dass es auch im Alter Liebe gibt, dass sie sich ganz anders anfühlt als in ihrer Jugend, dass sie aber darum nicht weniger lebendig und spannend ist. Die Geschichte ist nicht autobiografisch, hat aber einen autobiografischen Hintergrund. Großmann war lange Jahre SPD-Gemeinderat in der damals noch selbstständigen Gemeinde Tennenbronn und Lehrer am Schramberger Gymnasium. Zwischenzeitlich lebt er bei seinem Sohn in der Nähe von Flensburg.